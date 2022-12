Compartir

Este lunes 19 de diciembre, RBD anunció su gira para el 2023 por varios países. La noticia se volvió tendencia en las redes sociales.

Después de 14 años de su separación, RBD tendrá un gran reencuentro con cinco de sus seis integrantes. Desafortunadamente, Poncho Herrera (Miguel en la serie) no estará presente, ya que ha estado enfocado en su trabajo como actor y presentador.

Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian confirmaron su regreso al grupo por medio de redes sociales.

El primer gran anuncio de esta nueva era se realizará el próximo 19 de enero de 2023 en la página web del proyecto. Se espera sean las primeras fechas de la gira de conciertos que incluiría varios países como México, Colombia y Brasil, algunas ciudades de Estados Unidos, y fechas seleccionadas en Europa y varios lugares de España; reseñó Shock.

