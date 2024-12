Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recomendó a empresarios y artistas ejercer su profesión y no meterse a conspiradores, ya que este tipo de actividad genera severas sanciones penales y judiciales.

“Ellos solos se implican, entonces cuando tú los escuchas declarando en medios y metidas en cosas que no deben, uno dice: Dios mío por qué la gente no se dedica a su labor. Por ejemplo, si usted es empresario dedíquese a sus empresas, pero no se meta a conspirar porque les van pisar los dedos”, advirtió Cabello.

Reconoció, además, que Venezuela es un país donde se permite la disidencia política, se respeta a los artistas y sus expresiones de protesta, pero eso es distinto a participar en una conspiración para un golpe de Estado.