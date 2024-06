Rector del CNE Conrado Pérez descarta esto en las elecciones del 28 de julio

Compartir

Rector del CNE Conrado Pérez habló del tema de las elecciones del próximo 28 de julio. Donde los venezolanos elegiremos al Presidente de la República. Ante esto Pérez destacó lo que será el sufragio ese día.

Es por ello que descartó cualquier tipo de fraude como de alteración en lo que será el resultado electoral. El cual será la respuesta de la suma de votos emitidos por los millones de venezolanos.

Desde hace unos días el tema ha sido debatido entre las toldas políticas, las cuales incluso se ha hablado de alteración o fraude. Ante esto Pérez resaltó que es imposible y que cada partido tiene un representante.

Rector del CNE Conrado Pérez

Dijo que ante esto si algún político supone que lo van a robar debe optar por no participar. Ya que cada uno de los partidos tiene un vocal dentro de lo que serán estas elecciones, y han estado de acuerdo en los lineamientos electorales del país.

“Si yo sé que me van a robar, no participo, me retiro, pero si yo sé que tengo un representante de mi Partido y de mi candidato que está en el CNE. En cada una de las etapas del proceso, ó Como puedo decir que me van a robar”, afirmó.

