Recurso contencioso electoral del 28 de julio y lo que dijo el TSJ

La Presidenta del TSJ, Carislia Rodríguez leyó el comunicado y dijo que era oportuno comunicar impartir justicia por la paz del país. Resaltó que se ratificó que se certificaron los resultados de dichas elecciones.

Indicó que se cumplió revisar como verificar los resultados, habló del ataque cibernético hecho al sistema electoral. Resaltó la Presidenta del TSJ lo que han sido elecciones en otras naciones donde hubo controversias.

El Consejo Nacional Electoral, destacó que el 5 de agosto de 2024, estuvieron en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Donde consignaron a lo que fue todo el material electoral utilizado en dichos comicios.

En el mismo no estuvo el rector Juan Carlos Delpino, quien no asistió pese al llamado. Cinco partidos no presentaron recaudos ante el Tribunal. Dijo que el material consignado del CNE se queda en el TSJ.

Recurso contencioso electoral del 28 de julio

Dijo que González Urrutia no estuvo en ninguno de los llamados hechos por el TSJ. En consecuencia desacató el mandato y esta conducta se plegará a las leyes venezolanas; dijo Rodríguez.

Tampoco Manuel Rosales como Simón Calzadilla dijeron ante el TSJ que no estuvieron en lo que fue el proceso de la campaña. Es decir que no presentaron material para el peritaje hecho por el TSJ.

Se concluyó que los boletines dados por el CNE, fueron respaldados por lo revisado y por que fue hecho por el TSJ. Dijo que a lugar que el peritaje fue hecho dijo que fue altamente calificado y hecho con alto nivel de excelencia.

La sala Convalida los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, y donde Nicolás Maduro es electo como Presidente de la República.

Publicación de los resultados

Dentro de los 30 días previstos el CNE debe publicar en Gaceta Oficial. Se hace el llamado al Fiscal General Tarek William Saab. Esto por hacer llamados en contra de los resultados y por las publicaciones hechas por la oposición.

Además de delitos electorales, la acta fue firmada y sellada por los magistrados del Tribunal Supremo de justicia.

