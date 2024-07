Compartir

La icónica cantante canadiense, Céline Dion, hizo una aparición estelar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su interpretación de “Himno al Amor”, original de Marguerite Monnot conmovió a millones de espectadores alrededor del mundo. A pesar de enfrentar desafíos de salud en los últimos años, Dion demostró una vez más su inmenso talento y pasión por la música.

#N24Carabobo #26Jul #Paris2024 !Desde la Torre Eiffel! 🗼🇨🇵 Céline Dion emerge, en su primera presentación desde que fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida, e interpreta l’Hymne à l’amour (Oda al amor) de Edith Piaf. ¿Que tal te pareció su presentación? pic.twitter.com/ITaUY3t4J0 — Noticias24Carabobo (@ActualidadN24C) July 27, 2024

Esta es la primera actuación de la intérprete de My Heart Will Go On desde diciembre de 2022, cuando decidió apartarse de los escenarios tras recibir el diagnóstico de síndrome de la persona rígida.

La ceremonia se llevó a cabo bajo la Torre Eiffel y se caracterizó por, en medio de la lluvia, fusionar la elegancia de París con el aliento competitivo de los Juegos Olímpicos. La presentación también contó con atletas de varias delegaciones, quienes encendieron el sagrado fuego de los juegos en un globo aerostático que voló por toda la capital francesa.

