Cuando hablamos de una relación a distancia, siempre es bueno distinguir los motivos por lo que la pareja está separada.

Las causas pueden ser muchas, a simple vista muy reales, pero ten cuidado de no convertir la distancia en un instrumento de control.

No es lo mismo si comenzaste la relación de manera virtual, ya separados físicamente, que si por determinados motivos se ven obligados a separarse.

También influye si el tiempo distanciados es claro desde un principio, uno meses o un año, o permanente.

Llamadas a cualquier hora y en cualquier momento

Probablemente no hablarías tanto con tu pareja por teléfono si estuvierais en la misma ciudad.

Sin embargo, hay ciertas «licencias» que se permiten por el solo hecho de comprender que, la cantidad de kilómetros que los separan, las justifican.

Si en la relación las llamadas son constantes y tu pareja necesita saberlo todo de ti, puedes estar frente a un vínculo basado en el control y los celos.

Allí la distancia es solo una excusa para acceder a una información que no es necesaria para el vínculo.

Es mejor la calidad que la cantidad

Cuando en una pareja la comunicación no es respetuosa y no sirve para construir y consolidar el vínculo, caemos en la posibilidad de hablar mucho, pero aportar poco.

Que tu pareja te envíe mensajes cada 20 minutos para saber cómo y dónde estás podría no significar que te eche de menos, sino que se siente insegura y con los mensajes pretenden armarse una idea de lo que haces y con quién estás.

Más allá de cualquier detalle convencional en este tipo de relaciones, la distancia no es una excusa para que dejes de hacer aquello que te gusta, por si tu pareja te llama.

Cuando se mantienen estas relaciones, ambas partes deben saber que, si uno no contesta o no puede hablar, no es algo personal.

Que cada uno mantenga su espacio y el contexto en el que siente que crece como persona ayuda a que el vínculo también madure y no caiga en una relación de control y sumisión, donde uno es el que llama y averigua y el otro el que espera paciente la llamada.

