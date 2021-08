Según una información de Jorge Giménez, presidente de la FVF el director técnico José Peseiro no seguirá al frente de la Vinotinto. Destacó que el entrenador había indicado en una comunicación su decisión de marcharse; mientras que hoy en la mañana se hizo formal su renuncia.

“El día de ayer recibimos una carta de él rescindiendo su contrato. Hoy a las 8:30 AM nos informó que junto a su cuerpo técnico habían decidido no continuar”; destacó Giménez en una comunicación.

“Asumimos la responsabilidad sabiendo que no era fácil. Nos conseguimos en la FVF con una cantidad de compromisos financieros adquiridos sin ser cumplidos. Premios de la Sub 20 subcampeona, de Copa América pasadas que no se han pagado”; informó el directivo.

“En menos de cuatro horas estamos aquí dando la cara con ustedes, para que no existan suposiciones; es una consecuencia de cómo era manejada la FVF. Nosotros tenemos que afrontar los compromisos adquiridos con él aunque no los hayamos acordado nosotros”. Comentó.

“Estoy convencido de que para poder hacer las cosas bien a lo externo, hay que poner las cosas en orden primero a lo interno; eso es algo que no todos ven. Venimos de asíamos una federación que tuvo años difíciles”; dijo Giménez de la FVF.

José Peseiro se va ¿Quién lo reemplaza?

Enseguida que se conoció del adiós del entrenador luso a la selección; el nombre de Rafael Dudamel. Pero el mismo no goza de mucha preferencia por parte de los seguidores de la Vinotinto; la FVF dará el nombre en las próximas horas.

Por su parte, la triple fecha de las Eliminatorias de Qatar 2022 ya tiene fecha; y la FVF había convocado a 22 jugadores. No se sabe si los mismos siguen en la propuesta de los tres compromisos.

La FVF tiene que moverse rápido en el mercado de entrenadores; ya que los compromisos por venir son el 2 de septiembre en Pueblo Nuevo contra Argentina, Luego sigue en Lima contra Perú el 5 de septiembre y el 9 ante Paraguay.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Venezuela anuncia lista preliminar de jugadores para eliminatorias