Usuarios de la red social Twitter denunciaron la tarde de este sábado 24 de diciembre, la caída de la plataforma bancaria Banesco.

De acuerdo al reporte, los clientes del banco no pueden hacer pagos con sus tarjetas de débito ni tampoco pueden utilizar el servicio pago móvil.

Otros tuiteros reportaron que tampoco han podido ingresar a sus cuentas desde el portal web.

Hasta los momentos, el Banco no ha emitido ningún comunicado al respecto.

OJO, mucho cuidado, las Tarjetas de debito de BANESCO no estan pasando por los puntos de ventas, no pude transferir de Banesco al Venezuela y al llegar a la casa, SORPRESA, la pagina de Banesco no abre, dice que ""la operación no se puede realizar, por ahora""

— Jose Ramon Carballo (@joraca) December 24, 2022