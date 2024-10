Compartir

Una persona involucrada en la organización de las famosas «fiestas blancas» que realizaba el rapero estadounidense Sean John Combs, conocido como P. «Diddy», reveló algunos de los requisitos que debían cumplir las mujeres para participar en esos ostentosos eventos.

En diálogo con el diario The New York Post, este organizador, que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró haber trabajado con Combs en 2004 y 2005.

Según detalló, las participantes tenían que ser «jóvenes y atractivas» y no pesar más de 140 libras (63 kilogramos). «Si era necesario, hacíamos un pesaje (…) Si una chica era muy alta, había un poco de discreción al respecto», dijo.

«Nada de grasa, nada de celulitis, nada de ‘piercings’ ni tatuajes excesivos» y no se aceptaban de pelo corto, dijo la fuente. Además del hecho de que los invitados tenían que ir con ropa blanca, había estrictos códigos de vestimenta para las mujeres.

«No se permitían pantalones, ni vaqueros, ni zapatos bajos. Todas las chicas tenían que llevar un vestido de fiesta, preferiblemente muy corto, lo suficiente para cubrir sus nalgas, pero no más largo que la mitad del muslo. Con escote a la vista. Y todas tenían que llevar tacones de aguja. En esa ocasión no hubo excepción: tacones de aguja altos», precisó.

El organizador señala que no se les preguntaba la edad a esas chicas. Asimismo, aclaró que no estaba al tanto de los eventos a los que el rapero se refería como «freak offs» y que la Fiscalía califica de «espectáculos sexuales». «Nunca estuve cerca de los freak offs y no tenía ni idea de que se esperaba que estas chicas tuvieran sexo con gente».

