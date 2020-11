Richie Valentino de Long Island estrena álbum «Multiple Personality»

Richie Valentino o también conocido como El Rey de Long Island recién está comenzando a

perseguir su carrera en la industria de la música hip hop. El talento emergente ha lanzado oficialmente su EP debut llamado “Multiple Personality”, que muestra sus habilidades como artista.

El rapero neoyorquino Richie Valentino regresa a la escena con su nueva producción,

mientras lleva ese estilo de la Costa Este como lo hacen la mayoría de los maestros de

ceremonias de Nueva York; este lanzamiento es, con mucho, su trabajo más impresionante hasta la fecha. Hace un excelente trabajo al crear un proyecto que su próspera base de fans puede disfrutar cualquier día de la semana.

Aunque es un recién llegado al juego musical, Valentino se estableció en la escena musical

mucho antes de que decidiera seguir una carrera como solista. De hecho, el artista

independiente se ha ganado su reputación como un conocido promotor de conciertos y

clubes nocturnos en Long Island por la forma en que ha podido revivir la escena musical latina en el área, trayendo a músicos de renombre como Pitbull, Nina Sky y Don Omar a la vida nocturna de Long Island.

Valentino es más conocido en Long Island por presentar actuaciones de Reggaeton Live en

sus eventos de clubes nocturnos como Arcángel, De La Ghetto, Plan B, Tony Dize, Zion y Lennox, Alex Sensation y muchos más. Valentino es también el primer promotor latino en llevar transmisiones de radio EN VIVO a la escena de los clubes nocturnos latinos de Long Island.

Richie Valentino álbum Multiple Personality

En su proyecto más reciente, Multiple Personality, el nativo de Long Island ofrece al público una muestra de su estilo único y muestra su talento para que todos lo vean. Con su entrega agresiva y melodías discretas, Valentino se distingue de los demás y crea su propio sonido.

Al escuchar el álbum de siete pistas, los fanáticos escucharán canciones destacadas como

«Blow My High» y «Blah Blah», que realmente son un testimonio de la versatilidad y el lado

creativo de Valentino.

Todas las pistas fueron escritas por el mismo Valentino y producidas en su estudio Studio

Square Recordings con sede en Astoria, Queens. A la luz de los esfuerzos de cuarentena

de Covid-19, Valentino ha transformado su espacio de estudio en un programa virtual de Instagram llamado «Studio Square Live», donde colabora con otros artistas y DJ para ofrecer una actuación nocturna.

En una entrevista reciente, Valentino dijo que su principal objetivo con su música es hacer

un nuevo estilo hip hop infundido con letras reales que tengan sentido, con metáforas

sólidas y mucha alma.

«Me gustaría pensar que soy dos artistas en uno, por eso llamé a mi primer proyecto

Personalidad Múltiple. Yo rapeo y canto. Describiría mi voz de rap como poderosa con

mucho vibrato. Mi voz de canto es tranquila y conmovedora. Si no me conocieras o no

fueras mi fan, dirías que sueno como dos personas completamente diferentes. En mi tema ‘Blow My High’, por ejemplo, rapeo los versos y canto los ganchos», agregó Valentino en la entrevista.

Manténgase al día con los últimos proyectos de Richie Valentino siguiéndolo en las redes

sociales.

Instagram: @kingoflongisland_

Studio Square Live IG: @StudioSquareRecordings

También puedes leer: Ricardo Montaner será reconocido como Embajador por la Paz

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»