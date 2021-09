El cantante puertorriqueño Ricky Martin, al parecer se hizo un retoque facial que sorprendió a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram subió un video donde se puede observar unos cambios en su rostro.

A través de las redes sociales diversos usuarios comentaron lo que se había hecho en el rostro. Hay quienes consideran que se ha desfigurado. Unos le decían que cada vez se parece más a Mickey Rourke, mientras otros opinan que se ha operado en la misma clínica que Zac Efron.

El famoso cantante generó una oleada de memes en las redes.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021