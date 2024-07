Rodríguez a Lula: “¿Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar?”

Compartir

El jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, respondió este lunes a las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre las elecciones en Venezuela.

«No la he leído, pero mira, ¿Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela», aseguró.

Lo que dijo Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó este lunes que se “asustó” cuando su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, dijo que si pierde las elecciones del domingo en su país, habrá “un baño de sangre”.

“Me asusté con esa declaración”, dijo Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en la que reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle que “si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático”.

Lula agregó que, en democracia, “el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre”, y que “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”.

