Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) durante rueda de prensa, sostuvo que Edmundo González fue el que buscó a representantes del gobierno venezolano para conversar antes de abandonar el país con rumbo a España.

“Él nos buscó a nosotros para conversar, y surgió su decisión de abandonar Venezuela y buscar asilo político en el Reino de España”, dijo Rodríguez, en la cual afirmó que hubo varios contactos telefónicos y personales.

Rodríguez, mostró la carta firmada por González Urrutia en la cual este último reconoce y acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral (que convalidó el triunfo de Maduro en las urnas), que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma voluntaria de González.

El presidente del Legislativo remarcó que esta carta fue redactada de manera voluntaria y que no existió “ningún tipo de situación en la que el señor Edmundo González Urrutia pudiera sentirse violentado”.

¿Qué dijo Edmundo?

Edmundo González Urrutia, confirmó que sí firmó una carta presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y su hermana la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.

“El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones en esos momentos”, declaró González.

En este sentido, sostuvo que desde ese punto de vista consideró que él “que podía ser más útil libre que encerrados e imposibilitado de cumplir con las tareas que nos encomendó el soberano”.

El plazo de 24 horas

Jorge Rodríguez, dio un plazo de 24 horas a Edmundo González para que desmienta la supuesta “coacción” de la que habría sido víctima para que firmara un acuerdo con el Ejecutivo antes de abandonar el país con destino a España.

La reacción de Rodríguez ocurrió minutos después de que el ahora exiliado, publicara en sus redes un video donde desmiente lo manifestado por el diputado.

“Usted me está acusando a mí de que lo coaccioné de alguna manera. Tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque pienso hacerlo. ¿Usted quiere que las muestre, porque en resguardo de la discreción no lo he hecho”, advirtió.

