Roger Taylor reveló que Queen podría sacar nueva música

El baterista de la banda Queen, Roger Taylor, reveló recientemente que existe posibilidad de que nueva música esté en camino.

Durante una reciente entrevista con Uncut, el baterista de Queen fue cuestionado sobre si la banda planea lanzar nuevo material original en el futuro. “Creo que podríamos”, dijo Taylor, “Brian y yo estábamos hablando el otro día, y ambos dijimos que si sentimos que tenemos buen material, ¿por qué no? Todavía podemos tocar. Todavía podemos cantar. Así que no veo por qué no”.

El año pasado, May reveló que Queen había “tocado un poco” el tema de hacer nueva música con Adam Lambert, quien se convirtió en el nuevo vocalista de la banda en 2011. “Es solo que no han escuchado nada de eso. Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos que queremos lanzarlo al público”.

Por su parte, Lambert habló de la presión que conllevaría el regreso de Queen: “Es mucha presión si lo piensas. Si van a lanzar algo nuevo, tiene que estar a cierto nivel. Tiene que ser lo correcto. Y siempre he dicho: ‘¿Es apropiado que yo haga material nuevo?’ Siento que eso me asusta”.

La legendaria banda lanzó póstumamente su 15º y último álbum de estudio, Made In Heaven, en 1995, tras la muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991. En 2022, Queen estrenó ‘Face It Alone’, canción que cuenta con la voz de Mercury y que fue grabada originalmente durante las sesiones del álbum de la banda de 1989, The Miracle.

Recientemente, Brian May reveló que había sufrido un derrame cerebral que le dejó sin control de un brazo por algunos días. Su esposa, Anita Dobson, ha compartido que el músico continuará en reposo, pero que se encuentra “muy bien” y tienen “total confianza” de que tendrá “una recuperación completa”.

