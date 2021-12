Compartir

















El experto real Christopher Andersen asegura que Guillermo tuvo este tipo de romances con Britney Spears y Lauren Bush, sobrina del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush.

En su libro Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan), que salió a la venta este 30 de noviembre, escribió sobre los supuestos acercamientos que el príncipe tuvo con la princesa del pop y la modelo.

Romances del príncipe Guillermo de Inglaterra

«(Guillermo y Spears) intentaron volver a estar juntos cuando eran jóvenes, y él también tuvo un tipo de relación cibernética similar con Lauren Bush, la modelo y sobrina del ex presidente (George W.) Bush», dijo Andersen a la revista Us Weekly.

La periodista afirmó que aunque el duque de cambridgeAhora de 39 años, y la estrella, también de 39 años, estuvieron en contacto, su relación nunca llegó a mayores. «Puede que haya habido conversaciones telefónicas, pero no recuerdo que hayan llegado a reunirse durante ese periodo», añadió. Romances del príncipe Guillermo de Inglaterra

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: La reina Isabel II paga millones para defender al príncipe Andrés

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»