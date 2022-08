Compartir

La farmacia Móvil Fundab, Red de Farmacias de la Armada Bolivariana, tendrá 9 rutas en el estado Carabobo, este jueves 25 de agosto.

A partir de las 9:00 am estarán ubicados en:

Ruta 1: Avenida Bolívar, frente a Traki, en el municipio Valencia.

Ruta 2: Frente al ambulatorio Miguel Franco, municipio Naguanagua.

Ruta 3: Plaza Bolívar de Los Guayos.

Ruta 4: Plaza Bolívar de Tocuyito, municipio Libertador.

Ruta 5: Estación de metro Palotal, municipio Valencia.

Ruta 6: Avenida Lara con Branger, municipio Valencia.

Ruta 7: A las 9:00 am estarán ubicados en el C. C La Noria en Puerto Cabello. Luego a la 1:00 pm en la Plaza La Sorpresa.

Ruta 8: Flor Amarillo, municipio Valencia.

Ruta 9: Avenida Lara con Feria, en el municipio Valencia.

Las Farmacias Móviles tienen medicamentos a bajos precios, trasladándose hasta los municipios y parroquias, para garantizar la distribución de medicinas a las comunidades.