Ruta Rosa atendió funcionarias de la Policía de Carabobo

Cumpliendo lineamientos del Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, instruidos por el Presidente Nicolás Maduro, en el marco del Mes de la prevención y lucha contra el cáncer de mama, la Ruta Rosa del 0800 BIGOTE e INSALUD realizó una nueva parada, está vez para atender al personal femenino de la Policía del estado Carabobo, en operativo especial realizado en la sede de la Comandancia del Cuerpo en la Av. Navas Spínola de Valencia.

En este nuevo despliegue de la Ruta Rosa, fueron atendidas funcionarias pertenecientes a este cuerpo policial, así como también familiares de las mismas y estudiantes de la UNES, siendo beneficiadas más de 500 personas a lo largo de esta jornada sabatina.

Bajo la coordinación del Secretario General de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Jesús París Lara, en articulación con el Comisario Jefe Yosbel Solórzano, Director General de la Policía de Carabobo, la directora general del 0800-Bigote Elizabeth Niño y la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), durante esta jornada se ofreció atención en medicina general, vacunación, desparasitación, discapacidad, ginecología, geriatría, citología, electrocardiograma, ecos pélvicos, pediatría, psicología, farmacia y entrega de kits con vitamínicos para mujeres lactantes.

La oficial de policía Génesis Isada, atendida en esta jornada, agradeció al jefe de estado por este beneficio «agradecida con nuestro presidente Nicolás Maduro por la ayuda que nos está prestando hoy en la comandancia de la Policía del estado Carabobo y agradezco que nos atendieron con nuestros bebés, vine a control de niños sanos y con mi mamá a hacerse una mamografía, la atención muy buena.».

Igualmente, Luz Maestre, otra de las beneficiadas expresó su satisfacción «me parece excelente, tanto la jornada como los médicos que realmente te explican, felicito que se han enfocado en el tema de la salud en el país porque hace falta, me dieron medicinas, me colocaron mi implante, me realicé un eco, de verdad es una jornada muy completa, beneficia a la comunidad con escasos recursos y también incentiva a las mujeres a hacerse cargo de su sexualidad».

Por su parte, Mariangel Peña señaló «estoy muy contenta con esta jornada que están haciendo, me vine a colocar mi implante, gracias al gobernador Rafael Lacava y al presidente Nicolás Maduro, me entregaron un kit para las mujeres lactantes, la atención estuvo muy bien».

La Ruta Rosa viene recorriendo todos los municipios del estado Carabobo, para brindar salud y la mejor atención a las mujeres de la entidad en este mes de prevención contra el cáncer de mama.

