Sala Electoral avanza en más de 60% del peritaje a actas de escrutinio

Compartir

El 60 % de las actas de escrutinio han sido transcritas por los operadores técnicos de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte de la investigación del Recurso Contencioso Electoral solicitado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al culminar este proceso de transcripción, cuando sean completado el 100% de las actas de los resultados que fueron emitidos en los boletines del Consejo Nacional Electoral (CNE), los peritos y expertos electorales internacionales analizarán los datos para verificar las tendencias de las organizaciones con fines políticos que participaron en los comicios, informó este sábado el Máximo Tribunal.

Esta fase del peritaje técnico consistirá en la validación del total de actas con los resultados existentes en la base de datos de los centros nacionales de totalización del CNE, para certificar la correspondencia de los datos de las actas de escrutinio y los transmitidos por las máquinas de votación.

Peritaje a actas de escrutinio

Estas actas, parte del material electoral probatorio en la investigación de las elecciones presidenciales del 28J, fueron consignadas en la Sala Electoral del Máximo Tribunal por los rectores del Poder Electoral para la verificación de los resultados de los comicios presidenciales. Con este proceso será cerrado el ciclo de validación y certificación de la integridad.

El peritaje técnico, realizado por un personal altamente especializado para garantizar la precisión y la objetividad del informe a las pruebas reunidas, es sumamente importante porque le permitirá a la Sala Electoral emitir un veredicto final respecto a este recurso contencioso electoral.

El TSJ ha cumplido con cada fase en esta investigación en la recopilación de evidencias y pruebas a cargo presentadas por las partes involucradas en este recurso contencioso electoral.

Los únicos que no aportaron documentos electorales probatorios fueron los representantes de las organizaciones con fines políticos Un Nuevo Tiempo, Mesa de la Unidad Democrática y Movimiento por Venezuela, miembros de la alianza que postuló a Edmundo González Urrutia, ex candidato que no compareció ante la Sala Electoral del Máximo Tribunal.