Salomón Rondón terminó su préstamo al CSKA de Moscú

El delantero venezolano Salomón Rondón terminó su préstamo al club ruso CSKA de Moscú. Tuvo muchas oportunidades y dio lo mejor de sí en este equipo; al anotar cuatro goles en un total de diez juegos.

Como es conocido el delantero estaba cedido a Moscú ya que todavía pertenece al Dalian Pro del fútbol chino. Espera que algún equipo lo pida en préstamo en Europa; de lo contrario tendrá que volver a China.

Hasta ahora aunque no se sepa de ofertas al delantero venezolano, este es una buena pieza para cualquier equipo. Por supuesto lo que sí tendría que ver es la oportunidad que tendría de jugar; ya que está acostumbrado siempre a ser titular.

Con el CSKA de Moscú vivió buenos momentos y tuvo sin duda una buena labor en la cancha. Jugó, guió, estuvo siempre al ataque y defendió más de una vez. Sigue siendo un jugador entregado al 100%; y es por ello que espera iguales oportunidades que las tuvo en Rusia.

Salomón Rondón terminó su contrato

No se sabe si hay ofertas de España, como de Italia o de otro fútbol de Europa; los futbolistas están buscando no volver a Asia ya que a pesar que hay buena el nivel no es el mismo. Es por ello que se buscan ligas conocidas.

Espera de igual modo, el delantero criollo tener chance de jugar los noventa minutos; ya que el error de irse a China era precisamente que no era titular. Busca un equipo en Europa donde tenga un gran chance.

Otra de las metas es llegar a la Copa América y unirse a Venezuela y comenzar ese sueño de avanzar. Como también los juegos de la Eliminatoria de Qatar 2022; se espera que el delantero se una pronto a los entrenamientos.

