Con el acompañamiento de la Dra. Nancy de Lacava, Primera Combatiente de Carabobo, este viernes tuvo lugar la apertura al público del Salón Nacional de Artes Plásticas “Arturo Michelena”, esperado encuentro de la cultura y el arte de todo el país.

En su 66 ta edición, el Salón «Arturo Michelena», ha reunido en los espacios del Museo de la Cultura de Carabobo, un total de 259 obras de 21 estados del país, que expresan en su conjunto las más variadas manifestaciones y técnicas de las artes plásticas que actualmente surge de las manos e inspiración de nuestros artistas.

Está primera jornada del Salón Michelena dio inicio con un recorrido guiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Carabobo, Nathaly Bustamante quien acompañó a la Primera Combatiente de Carabobo Nancy de Lacava, artistas y visitantes de la entidad carabobeña en este primer día de la gran fiesta del arte venezolano.

Al respecto, la Primera Combatiente de Carabobo Nancy de Lacava destacó la masiva participación de los artistas de todo el país, quienes presentaron 962 obras de las cuales fueron seleccionadas las 259 que participan en esta 66ta edición del Salón Michelena.

«Más de mil artistas se hicieron presentes en la convocatoria del salón más importante de Venezuela, esto es de suma importancia porque le ha dado vida y refleja el vigor del arte en el país, así como el fortalecimiento de todo este ecosistema creado e impulsado gracias al apoyo de nuestro Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava», indicó.

En este sentido puntualizó que «a través de este Salón podemos ver una gran muestra de arte a través de la pintura, fotografía, escultura, artes del fuego, artes plásticas, entre otros, además de la Sala Interactiva para todos los visitantes, la única creada aquí en Venezuela, donde todos los visitantes pueden sumergirse en la vida artística de Arturo Michelena».

Escuelas y liceos en el Michelena

La Primera Combatiente Dra. Nancy de Lacava aprovechó la oportunidad para invitar a los centros educativos del país a visitar esta nueva edición “invitamos a las escuelas, liceos y universidades a solicitar sus visitas guiadas especiales, para que disfruten y participen en esta extraordinaria muestra del salón Arturo Michelena”.

Amplia programación para toda la familia

Agregó que durante el Salón Arturo Michelena, el Museo de la Cultura contará con una variada programación especial en los espacios externos como presentaciones de títeres, conciertos y música en vivo, cine al aire libre, cuenta cuentos en el Autobús de Nancy, origami, muñecos de plastilina, entre otros, actividades en el Café El Principito, entre otros.

«Los invitamos a disfrutar de esta exposición, totalmente gratuita y para toda la familia, esperamos sea de su agrado”, agregó.

Alfredo Yánez, artista participante proveniente del estado Anzoátegui, señaló “que maravilla este salón, el hecho de que te acepten en un salón tan importante como este ya eres ganador aquí, gracias a esta exposición tenemos la oportunidad de expresarnos y que las personas conozcan nuestras obras”.

Una de las visitantes en esta primera jornada, Elizabeth Villamediana, comentó “hasta ahora lo que he visto me ha encantado, me parece impresionante la calidad, el tiempo empleado, muchas cosas bonitas, de verdad vale la pena, hay que rescatar el arte sobre todo en los niños, vale la pena venir con la familia, traer a los niños para que vean algo diferente”.

La edición 66 de la exposición “Arturo Michelena” del Museo de la Cultura está abierta al público carabobeño totalmente gratuita, de miércoles a domingo de 2:00 a 8:00 p.m. hasta el 21 de diciembre del presente año.