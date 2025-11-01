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Seis lesionados por accidente de tránsito en la carretera Morón-Coro

By Lucciano Battiston
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Seis lesionados por accidente de tránsito en la carretera Morón-Coro de Falcón

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Lucciano Battiston
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Un fuerte accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este viernes 31 de octubre, en la carretera nacional Morón-Coro, dejó un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas dos niños.

El siniestro ocurrió en el sector Aragüita, municipio José Laurencio Silva del estado Falcón.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho se produjo alrededor de la 1:00 p.m., cuando una buseta de la línea Central y una camioneta Pick-Up Ford verde, colisionaron frontalmente.

Al volante de la camioneta se encontraba Manuel Polanco (44), comerciante y residente de San Juan de los Cayos, quien resultó lesionado junto a su acompañante, Isaac Polanco (19). Ambos presentaron traumatismos torácico-abdominales cerrados.

Accidente de tránsito en la carretera Morón-Coro de Falcón

Por su parte, entre los pasajeros de la buseta que resultaron heridos tras el accidente tránsito en Falcón se encuentran David Zamora (31), Yamildre Zapata (36), Yahir Sáez Zapata (11), Karelvis Sáez Zapata (9) Los cuatro fueron diagnosticados inicialmente con politraumatismos generalizados.

Todos los heridos fueron atendidos en el sitio por cuerpos de socorro y posteriormente trasladados de manera inmediata a la emergencia del Hospital Lino Arévalo en Tucacas, donde permanecen bajo observación médica para evaluar la evolución de sus lesiones.

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