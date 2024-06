Compartir

El cantante venezolano Servando Primera desmintió que la prenda íntima que está vendiendo una fanática a través de una página online sea de él.

Dicha seguidora, de la cual se desconoce su identidad, relató que obtuvo el bóxer luego de mantener relaciones sexuales con Servando hace más de 20 años.

Estaba ofertando la supuesta prenda íntima del cantante en 500 dólares. Hasta los momentos no ha habido comprador.

Por su parte, Servando publicó una foto en la que aparece una prenda íntima actual que sí le pertenece y escribió lo siguiente promocionando una especie de concurso: “Esas 3 cosas y tal vez puedas ganarlo (No se aceptan devoluciones con frenazos). Promoción válida hasta agotar la imaginación de quien intentó vender un interior que no es mío“.

Al respecto, Florentino se unió a la dinámica y comentó: “Lo certifico, los usé y todo porque no me llegó la maleta en el avión y rueda libre en tarima no cuadra”.

