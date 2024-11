El pasado sábado 16 de noviembre, Sheryl Rubio anunció el nacimiento de su primera hija, con una hermosa fotografía.

Con 4.1 kilogramos, la criatura, a la que han llamado Remi, llegó al mundo. Sin embargo, pese a la alegría, la actriz venezolana confesó que vivió un momento traumático.

Aunque celebró tener a su bebé sana, lo que vivió fue descrito como “la peor pesadilla que ha podido pasar».

“Lamentablemente, traerte al mundo no fue para nada como me lo había imaginado. Supongo que la vida siempre tiene otros planes (…) Remi está perfecta, y todo bien con mi gordita hermosa. Mami fue la que pasó por la peor pesadilla que ha podido pasar y la verdad no me siento lista aún para contar este evento traumático porque el que he estado pasando”, escribió Sheryl en Instagram.

Para la tarde del domingo, la actriz compartió que ya pudo cargar a la bebé por primera vez.

