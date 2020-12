Sorteo de la Champions League liderado por el choque Barcelona-PSG

El duelo Barcelona-París Saint Germain (PSG) se convirtió el cruce más atractivo de los Octavos de Final de la Champions League 2020-2021, tras el sorteo realizado la mañana de este lunes.

De esta forma, el equipo comandado por Lionel Messi se enfrentará luego de tres años al conjunto de Neymar Jr por un cupo en los Cuartos de Final de la competencia de clubes más importante de Europa.

En aquella oportunidad, PSG goleó al Barcelona en la ida 4 goles a 0. Sin embargo, una heroica demostración de los españoles en el Camp Nou les dio el pase a la siguiente fase, tras vencer 6-1.

Además, resultará la quinta ocasión en que Barcelona se ve las caras con el PSG en la Champions League; con ventaja para el cuadro culé quien avanzó en tres de las cuatro oportunidades.

El primer enfrentamiento entre ambos se dio en la temporada 1994-1995 en la fase de los Cuartos de Final, la única ocasión en la que el PSG logró vencer al Barcelona, luego de imponerse 3-2 en el marcador global.

Posteriormente en 2012-2013 en la fase de los Cuartos de Final, ambos equipos igualaron en el marcador global al finalizar la serie con un 3-3 que le brindó el pase a la siguiente ronda al Barcelona por la diferencia en el gol de visitante.

Nuevamente en 2014-2015 y en la búsqueda por un boleto a la semifinal, Barcelona se impuso ante el conjunto francés, luego de golear 5-1 en el marcador global.

Los partidos de ida están programados para el 16/17 y /23/24 de febrero del 2021; mientras que la vuelta se disputará el 9/10/ y 16/17 de marzo del próximo año.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020