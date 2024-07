Compartir

El salto a la fama de Star Stowe fue largo con apenas 19 años, había nacido un 19 de marzo de 1956 en Arkansas. Soñó con la fama y con el dinero, amaba los grupos de Rock, las bandas como Kiss.

Precisamente en el lobby de un hotel cruzó miradas y sonrisas con el famoso Gene Simmons, integrante de Kiss. Ese día había estado en una sesión de fotos con Kiss. Su nombre real era Ellen Maligo y ese día tuvo lo que soñó.

Había sido seleccionada por el grupo para adornar los cientos de afiches que saldrían a la venta y que aun deben conservarse en las habitaciones de los seguidores de la banda. Pero ese día nació un romance con Gene Simmons.

Era para ambos un amor fugaz que a ciencia cierta no se sabe cuánto duró, ella le había pedido un consejo y él le dijo que mandara las fotos a la revista del conejo. En el año 1977 cuando la banda estaba en pleno apogeo ella estaba en la cúspide de la fama.

Star Stowe y el trágico final

La fama había llegado en grande para Stowe, en febrero de 1977 era seleccionada como la “playmate del mes” en Playboy. Los elogios, aplausos, giras se apoderaron de la modelo, mientras decían que se veía con Gene.

Las salidas era para cenar como bailar, mientras ella tenía la fama y el mundo a los pies. Pero todo aquello en la vida de la bella Star fue efímero, todo pasó rápido, tan rápido como el romance que tuvo con Simmons.

El músico y la modelo no se habían visto más y fue cuando años después se encontraron y ella le dijo que la había pasado muy mal. No tenía dinero y nadie se acordaba de ella, desde allí no se supo de ella.

En el año 1997, un 16 de marzo, Star fue asesinada, la muerte de la mujer fue confusa y aun no se conoce el por qué lo hicieron. Destacan que un sujeto que era adicto a las drogas la dejó sin vida, ella trabajaba en un bar como bailarina exótica.

