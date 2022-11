Las personas del Sur de Valencia veneraron a la Virgen del Socorro con una tradicional misa celebrada en las inmediaciones de la plaza «Manuel Cedeño», mejor conocida como Plaza Santa Rosa.

En víspera de sus festividades el próximo 13 de noviembre, los devotos se congregaron en la Plaza “El Bolsillo”, ubicada en la avenida Las Ferias, donde partió la procesión hasta la otra plazoleta.

Al son de «Valencia te ama, Valencia te aclama, tienes que reinar«, la imagen sagrada entró a la plaza y fue puesta cerca del altar, donde decenas de feligreses se dieron cita para venerar a Virgen del Socorro.

Con mucha fe y devoción, los feligreses elevaron oraciones a la Patrona de Valencia para agradecer por todo, y pedir más unión familiar en los hogares.

La celebración litúrgica, estuvo a cargo del padre Máximo Tovar, párroco de la iglesia Santa Rosa, ofreció un mensaje de amar a Dios, a seguir el ejemplo de la Virgen del Socorro, quien no dudó y siempre mantuvo la fe.

«No es fácil vivir en fe, seguridad, fortaleza, no es fácil dejar que nuestros oídos escuchen alabanzas a Dios, hoy no es fácil mirar hacia lo alto, hacia el firmamento, las estrellas del cielo y mirar hacia el frente, a nuestros lados y observar a nuestro hermanos, no es fácil creer, tener fe, confiar en el hermano y el amigo, hoy no es fácil, pero hoy, el ahora, el presente es el que nos toca vivir y ese presente desde nuestras esencia de lo profundo de nuestra existencia debe decirnos que necesitamos de Dios, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él», expresó.