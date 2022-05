Compartir

El nombre de Tania Giammarco es tendencia desde la tarde del domingo cuando su nombre fue nombrado en el caso de Gilberto Correa. Luego de que el Ministerio Público abriera una investigación por presuntos maltratos al animador.

Además de los maltratos el Ministerio Público destacó que se averigua aumento de dosis médica; como privación de libertad. Ante esto Tania hizo unas declaraciones vía telefónica al Diario El Nacional.

“Gilberto ha sido el amor de mi vida y mis afectos, y lo he ayudado en todo sentido”; expresó Tania. La dama había sido amiga y cuidadora del personaje de la televisión quien se encuentra en su casa.

Se refirió como “un cuento retorcido” el tema que ha sido tendencia desde la semana pasada; cuando se dijo que el animador lo habían llevado a la Morgue de Bello Monte en Caracas para realizarle unos exámenes.

“Este cuento es retorcido, yo lo he ayudado como amiga. Claro que no soy enfermera, tampoco he administrado ninguna medicación”, agregó Tania. El tema ha sido referido en las páginas de farándula de los portales en el país.,

Tania Giammarco emitió un comunicado

La dama que cuidó al animador emitió un comunicado explicando lo ocurrido ante la opinión pública. Destacando que es falso que ella intentará algo contra Correa como contra otra persona.

Desde 2019 el animador ha sido tendencia en cuanto a su estado de salud, ha tenido pocas apariciones públicas; pero el mismo sigue pendiente de lo que es la televisión hoy en día como las noticias.

También puedes leer ahora en nuestro portal: Ministerio Público abre investigación contra enfermera de Gilberto Correa

«Si quieres recibir además esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»