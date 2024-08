Compartir

El Fiscal General, Tarek William Saab, hizo un balance del “daño brutal” que han causado las acciones violentas de la oposición, entre cuyos resultados destacó que van 27 personas fallecidas por las guarimbas, el día 28 de julio y el día posterior a las elecciones.

Saab, participó este miércoles 21 de agosto en la reunión con el Cuerpo Diplomático, efectuada en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, donde calificó de “guerra híbrida” a los intentos de golpes de Estado, embriones de guerra civil, éxodo masivo de personas producto de las sanciones, bombardeo sistemático, mensajes distorsionados, ataques cognitivos a las personas, todos provocados por la oposición venezolana.

Reveló elementos probatorios del más del 70% de los asesinatos en las manifestaciones convocadas por un sector de la oposición tras los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Aseguró que el Ministerio Público (MP) tiene en su poder 180 videos que comprometen a las personas que actuaron en contra de sus propios compatriotas y de instituciones del Estado.

Entre los hechos, el Ministerio Público contabilizó 21 escuelas primarias, 10 sedes del CNE, sedes del PSUV, algunas sedes de Vivienda y hábitat. También, 11 estaciones del Metro de Caracas y una en Valencia.

Además, fueron vandalizados 6 CDI, 10 sedes de la Policía Nacional, 27 monumentos y decenas de plazas públicas.

“No podemos dejar de obviarlo, no tendría sentido imaginar que lo que ocurrió antes, durante y posterior al 28 de julio fue un hecho casual, fue algo como excepcional. Yo diría que forma parte de esa tierra de ensayos, la cual he calificado de una manera muy sencilla, es como que en una macro gigantesca licuadora hayan -en el caso venezolano- introducido todas las formas, métodos y maneras de la guerra híbrida”, apuntó Saab.

“El que no la debe no la teme. Nosotros hemos demostrado la verdad con pruebas y los adversarios al Estado venezolano, a la paz y la democracia han mostrado no solo mentiras, sino que también se han burlado de las víctimas que ellos mataron, que ellos instrumentalizaron matar. No solo fueron 27 asesinados, sino 190 heridos en un lapso de un día y medio, y aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares heridos por estos criminales, delincuentes“, reforzó el titular del MP.

“Literalmente, de todas las víctimas, el 70 % fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir la primera gran conclusión. Ninguno (muerto) atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia”, aseguró Saab.

Mencionó que en la “guerra híbrida” se hace uso de delincuentes comunes, que lo que buscan es derrocar un gobierno legítimamente constituido. El Ministerio Público cuenta con los datos de las víctimas que fueron asesinadas por delincuentes contratados por la oposición venezolana, aseguró.

El Fiscal también señaló que la oposición venezolana desarrolló un ataque cibernético en 25 dominios nacionales, al tiempo que destacó que se buscaba “Un apagón informativo en el sistema electoral”, lo cual no pudieron lograr.

Pidió investigar a los grupos denominados “comanditos”, organizaciones de la oposición para los procesos electorales.

Por otra parte, refirió que las redes sociales han impactado en la mente humana para convertir lo bueno en lo malo, lo injusto en justo, como se ha visto en Venezuela durante este último tiempo, refiriéndose también a lo sucedido en el país luego que se realizaran las elecciones presidenciales donde resultó reelecto Nicolás Maduro, y el desconocimiento por parte del excandidato de la oposición, Edmundo González Urrutia y su aliada María Corina Machado, quienes han llevado una campaña de odio a través de estos medios.

Detalló lo que ha pasado previo al 28 de julio, ese día y en posteriores. “No tiene perdón de Dios. No tiene justificación, ni que tengan billones de likes los influencers que pretenden justificar un magnicidio, asesinato serial, y sus llamados de odio. En Madrid y Miami fue impresionante los discursos que se lanzaron en contra de la paz de la República”, destacó.

