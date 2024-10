Compartir

El informe presentado por la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (MIIDH), «es un montaje que carece de pruebas», aseveró Saab, este viernes, en entrevista telefónica para el programa Cable a Tierra, que transmite VTV Radio.

Calificó de infame la actuación de la Misión de la ONU: «Ellos no tuvieron fuentes, testigos, sin tener víctimas ni familiares pidieron que enviaran escritos anónimos a un correo electrónico que ellos mismos crearon», denunció.

Saab resaltó que la investigación realizada por el Ministerio Público incluyó una conversación con los padres de Ángel Mora, quienes detallaron que el joven «padecía de una condición y estaba medicado».

La autopsia realizada a Mora determinó que su muerte fue ocasionada por altura, generada por una crisis de pánico.

Asimismo, el funcionario destacó que la Misión de Determinación de los Hechos declaró que Mora «fue víctima de una golpiza» presuntamente propinada por la policía, lo que «evidencia el falso positivo en el documento malicioso de la misión financiada por la extrema derecha venezolana».

“El informe está lleno de mentiras, no se compara al informe del Ministerio Público en relación con esos hechos en tiempo real, en el lugar de los hechos, donde se realizaron 550 diligencias a través de 40 medios de prueba diferentes; en cambio, la misión no tiene medios de prueba. Ellos no pisaron Venezuela”, aseguró.

Igualmente, Saab señaló que la Misión de Determinación de los Hechos quiere ser un organismo paralelo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esa misión “fue creada para sabotear la relación del Estado venezolano con el Alto Comisionado de DD. HH., ellos hacen informes desde el año 2019. Estados Unidos utiliza el tema de los DD. HH. para agredir a los países que no le son afectos”.

Recordó que en el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación se presentó un informe sobre estos sucesos tras las elecciones. “No hay denuncia recibida hasta la fecha de organismos de seguridad”.

“Las acciones violentas fueron detenidas y se investigan por las autoridades correspondientes, no a distancia por internet”, dijo el fiscal.

