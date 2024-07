Compartir

Un acuerdo de cooperación firmado recientemente entre las Fiscalías Generales de Venezuela y Rusia abre “una nueva era” en sus intercambios, dijo en una exclusiva con Sputnik el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab, entrevistado en un acto que protagonizó este fin de semana en la Casa de América Latina de Moscú.

“Se abre un nuevo camino histórico en las relaciones entre la Fiscalía General de Rusia y el Ministerio Público de Venezuela, puesto que por primera vez en la historia un fiscal general de Rusia fue a Venezuela –eso ocurrió ahorita en abril del año 2024– y a partir de allí se ha firmado este acuerdo de cooperación, que yo vaticino va a ser la partida de inicio, de nacimiento a una nueva era en esos intercambios entre naciones hermanas”, manifestó Saab.

“Estamos ya hermanados como instituciones, eso ya es algo definitivo, y vamos a coincidir en muchos foros”, enfatizó.

Rusia formará a fiscales venezolanos

Saab, quien se reunió este sábado con su par ruso, Ígor Krasnov, dijo aceptar su invitación para que fiscales y funcionarios venezolanos “puedan venir a Moscú a tener participación en estudios y conocer las experiencias de la Fiscalía General de Rusia”.

“Hemos aceptado esa propuesta, la vamos a trabajar como primer punto y paso de esa cooperación: la formación de funcionarios del Ministerio Público de Venezuela acá en la Fiscalía de Rusia. Ya él me ha hecho la propuesta, la he aceptado y estamos trabajando en cómo van a hacer los términos de esa materialización”, comunicó.

Saab informó, asimismo, que volverá a Rusia el próximo mes de septiembre para participar “en un foro que está organizando la Fiscalía General de Rusia que tiene que ver con el tema de los derechos humanos”, mientras que Krasnov “nuevamente irá a Venezuela” el año que viene.

El plan de sabotaje electoral de la extrema derecha

Saab también se refirió a la negativa de dos candidatos opositores a firmar un acuerdo para aceptar los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del próximo 28 de julio.

“Todos lo firmaron, todos los candidatos sin excepción, pero este sector de la extrema derecha no lo hace. ¿Por qué? Porque yo alerto, como fiscal general de la República, que la agenda de ese sector de extrema derecha no es la paz, no es el diálogo, no es el debate, no es la vía electoral”, denunció.

Apuntó que así quedó demostrado en el pasado, cuando “ese sector participó en los intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, en los intentos de asalto a cuarteles militares, en los intentos de golpe de Estado de abril del año 2002 contra Hugo Chávez”.

“Ese sector minoritario no representa la voluntad de justicia democrática, de estar en paz en Venezuela, porque si lo representase, ellos tienen que entender que quien ganó las elecciones las ganó, y tienen que respetar al que ganó”, subrayó el fiscal general.

“En Venezuela hay ley, hay justicia, hay un Ministerio Público, hay un Estado de derecho. Todo aquel que se desvíe de ese camino tendrá que verse con la justicia venezolana, como ha ocurrido con quienes por la vía del terrorismo, de las armas, han intentado llenar de sangre nuestro país. Tendrán que enfrentarse a la justicia penal venezolana”, advirtió Saab.

Nutrida agenda en Rusia

En su presente visita a Rusia, Saab participó en una nueva edición del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, celebrado del 26 al 28 de junio, donde hizo ponencias sobre el uso de los derechos humanos para activar operaciones políticas contra los Estados, así como sobre las medidas alternativas a la detención en los juicios.

Además, durante su estancia en el gigante euroasiático, presentó sus libros En un paisaje boreal y Discursos al pie del hemiciclo.

