Taxista se hizo viral en Colombia por este motivo

Un taxista se hizo viral en Colombia al devolver diez millones de pesos a un pasajero que lo había dejado olvidado en el carro. Alfonso Navarro de 50 años encontró el dinero en el vehículo luego de hacer varias carreras en Bogotá.

Este se encontraba en dos fajos de billetes de 50 mil pesos debajo del asiento, el taxista prefirió esperar que el pasajero llegara. Aunque destacó que preguntaba a los que habían pedido sus servicios.

Pero los descubría ya que estos decían cifras que no eran exactas, hasta que llegó el hombre al cual le había hecho un traslado. «Estaba indeciso porque no sabía quién era, yo había hecho otros servicios», puntualizó.

«Quería probar si la plata era de ellos. Le preguntaba ¿cuánto tiene? y me decían que unos billetes de 2.000 y de 5.000 y yo les decía: ‘no, no, esa plata no es suya'»; dijo a uno de los medios de comunicación de Colombia.

Taxista se hizo viral en Colombia

Comentó que la persona de los diez millones le premió por ese buen gesto dando 60 mil pesos “por la buena obra”. «Es importante no quedarse con lo que no es de uno. Esa fue la obra que yo hice hoy».

No es la primera vez que sucede eso, muchos taxistas han vivido situaciones similares, con carteras con dinero y esperan siempre al dueño. No tocan el dinero y tampoco salen a decir que no lo encontraron.

