Taylor Swift lanzará su noveno disco este viernes 11-D

La cantante norteamericana Taylor Swift anunció por medio de sus redes sociales que este viernes 11 de diciembre lanzará su noveno disco, que tiene por nombre Evermore, noticia que enloqueció a todos sus seguidores. El lanzamiento de este álbum se dio apenas cuatro meses después de sacar Folklore.

La publicación la realizó junto a la portada de este nuevo trabajo, donde vemos a la cantante de espaldas luciendo una trenza de lo más sencilla. Se trata de una foto de Beth Garrabrant, tal y como firmó ella.

Sobre su nuevo trabajo, explicó que pese al confinamiento no podía dejar de escribir canciones. «Sentía como si estuviéramos parados en el borde de los bosques de cuento y solo tuviésemos una opción: dar la vuelta y regresar o entrar más adentro de este bosque musical. Elegimos vagar más profundo», destacó.

Además, reveló que ésta resultaba la primera vez que publica dos discos seguidos; pero siente que así debió realizarlo: «Existía algo diferente con Folklore. Al realizarla, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando».

I’m elated to tell you that my 9th studio album, and folklore’s sister record, will be out tonight at midnight eastern. It’s called evermore.

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020