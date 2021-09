Este lunes la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció que la temporada 2021-2022 comenzará el próximo sábado 23 de octubre, con el choque entre Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, actual campeón, en el estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz.

La fecha de inicio quedó aprobada, de acuerdo con lo decidido en una Junta de Equipos Extraordinaria realizada en la sede de la institución, señala la LVBP en un comunicado de prensa.

El resto del primer día de la ronda regular en la Temporada 2021-2022 de la LVBP se jugará de la siguiente manera:

Leones vs. Tigres, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay

Águilas vs. Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia

Bravos vs. Cardenales, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto

La temporada 2021-2022 de la #LVBP se iniciará el 23 de octubre https://t.co/S5Ykmt9Pbh pic.twitter.com/FsYGaz542S — LVBP (@LVBP_Oficial) September 20, 2021

