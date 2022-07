Compartir

The Walking Dead ha llegado a su esperado final tras 12 años desde su estreno en TV el 2010. Más de una década donde los más fieles fanáticos esperan con ansias saber el término de la historia de Maggie, Daryl, Carol y compañía.

En medio de la Comic Con de San Diego, que ha presentado varios trailers y detalles de futuros proyectos del cine y el streaming, AMC presentó el tráiler oficial de la última temporada de la serie de zombies.

Si bien será el final de The Walking Dead, el mundo de los muertos vivientes sigue todavía con un ritmo de estrenos y ya se anunció la fecha de Tales of The Walking Dead, un nuevo spin-off que saldrá el 14 de agosto.

Con un capítulo por semana, The Walking Dead vuelve con su temporada final el próximo 2 de octubre del 2022, serie disponible en AMC y que seguramente en Latinoamérica se estrene en Star+.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: ¡Confirmado! La banda CNCO se separa y esto es lo que harán antes

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»