Compartir

El mensaje de Daniela Alvarado a su esposo por los tres años de casados se hizo viral en las redes sociales. La hija del recordado Daniel y Carmen Julia tuvo un emotivo mensaje para su compañero en el amor.

La recordada protagonista de telenovelas tiene una gran legión de seguidores, quienes le felicitaron por estos tres años de unión matrimonial. Daniela en las redes ha sido una de las más seguidas.

El mensaje de aniversario de Daniela Alvarado

“Tres añitos mi Jose manuelito, tres añitos de ese día tan hermoso y perfecto. Aún me despierto y no lo creo, aún suspiro recordando nuestra amistad y nuestros días como pareja y esposos. Me encanta reírme contigo y de nosotros y de nuestros momentos, me derrite verte crecer y ser el hombre con el que siempre soñé”, dijo Daniela.

“Gracias por amarme tanto mi amor, gracias por escribirme y pensarme siempre, por crear para mí y para ambos un mundo bonito. Gracias por regalarme risas todos los días. Me siento extremadamente orgullosa de ser tu esposa”, finalizó la actriz.

Lee más información en nuestro portal Noticias24Carabobo y mantente informado