Este viernes 19 de noviembre, se produjo el eclipse lunar más largo de medio siglo. Tuvo una duración de 3 horas y 28 minutos; y una vez más cautivó a los internautas en las redes sociales.

De esta manera, el fenómeno astronómico superó al anterior que había durado una hora y 42 minutos; y era considerado el más duradero del siglo, según Space.

El 99,1% del disco de la Luna estará dentro del umbral de la Tierra; y el satélite adoptó el color rojizo; ya que los rayos del Sol atravesaron la atmósfera y llegaron a la Luna; así lo develó la NASA.

El eclipse lunar se pudo observar en América del Norte, Océano Pacífico y extremo oriental de Asia, así como al oeste de Europa.

Space explicó que ha sido uno de los más largos desde hace 580 años, y tuvo una duración de más de seis horas.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol, de manera que la sombra generada por nuestro planeta se proyecta en el satélite.

Mi aporte del #EclipseLunar , no me quedaron muy bien, pero aquí les va.

Localización: San Salvador, El Salvador

Hora: 2:55 – 3:12 am (aprox.)

Parámetros: Niko 55-300, ISO 125, f/16, 1/125

Pd. @_las11con11 te fallé, no me lucí con mis mejores tomas, me gano el sueño. 😶 pic.twitter.com/bW058KuvcT

— 🆑Carlos López  (@HernandezJC_81) November 19, 2021