Desde su aparición en septiembre de 2016, el contenido proveniente TikTok supera a pasos agigantados lo que ofrece Instagram, perteneciente al conglomerado de tecnología Meta.

Los videos sumamente breves que brinda la red social china se convirtieron en algo muy adictivo no solamente para la denominada ‘generación z’; sino también para personas de mayor edad.

De esta forma, se volvió irresistible que, con simplemente desplazar el dedo hacia arriba; podemos pasar de gatitos a chistes o curiosidades.

Inicialmente, el equipo de Mark Zuckerberg intentó competir con el nacimiento de los Reels: una apuesta, a nivel técnico, muy similar a la de TikTok. Sin embargo, no está ofreciendo los resultados esperados.

De acuerdo a un documento de Meta filtrado por el WSJ, los usuarios de Reels (Instagram) pasan 17,6 millones de horas al día viendo vídeos; frente a unos 197,8 millones de horas de TikTok.

Por otra parte, en informe reveló que el engagement en Reels (término que define el enganche que tiene el cliente con el proveedor), estaba cayendo en picado. «La mayoría de los Reels no tienen ningún tipo de engagement«, según en el documento.

Dicha situación provocó que, por primera vez, se registrara en Meta una caída en sus ingresos.

Esto en parte se debe a la decisión de Apple de dar la opción al usuario del iPhone a exigir que la app no le rastree. No obstante, la compañía no da a conocer, al menos abiertamente, la fuga masiva de usuarios adolescentes a la inmediatez de TikTok.

Incoventientes de Instagram para pelear con TikTok

Pese a ello, Meta insiste en que la «guerra» aún no está perdida, ante lo cual sigue inyectando dinero en Reels con el fin de que aumente número de usuarios a través de creadores de contenido exclusivo.

Pero tienen un problema: un tercio de sus vídeos provienen de TikTok y llegan con su marca de agua. Debido a ello, el gigante de las redes sociales optó por bajar su puntuación en el algoritmo de forma que tengan menos visibilidad; un síntoma de la realidad afrontan en la actualidad.

Aunque Meta se comprometió a dedicar mil millones de dólares de aquí a fin de año a creadores de contenido en exclusiva para su plataforma; el documento señaló que apenas se pagaron 120 millones de dólares hasta el mes de agosto.

Otro inconveniente que enfrentan los usuarios de Instagram está en la agresividad de la publicidad de Meta. La red social te puede ofrecer tres anuncios en sus historias para pasar al siguiente vídeo, un tiempo perdido que TikTok sabe que no debe malgastarse.

En estos momentos, la situación no se ve nada bien para Meta; ya que generaciones más jóvenes y las venideras quieren inmediatez y un entorno amigable. Los Reels aparecen como una «imitación forzada» en una plataforma llena de anuncios.

Por su parte, TikTok tiene todas las cartas ahora mismo de convertirse en la futura plataforma de referencia en internet.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Lo que debes hacer para evitar estafas en Marketplace

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»