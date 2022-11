Final amargo del concierto de Danny Ocean en Morelia, México; cuando un grupo armado abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba dentro del reciento donde el artista estaba tocando.

Varios asistentes compartieron en redes sociales imágenes de lo sucedido, donde se pueden escuchar los disparos, mientras trataban de resguardarse.

La policía continúa investigando, pero hasta ahora se manejan las cifras de una persona fallecida y al menos 8 heridos.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx

— Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022