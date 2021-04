Los toleteros William Astudillo, Rougned Odor y Willson Contreras conectaron sendos cuadrangulares y encaminaron a sus respectivos equipos al triunfo, para alzarse los tres como los venezolanos más destacados en la última jornada de Grandes Ligas.

Astudillo descargó su primer vuelacerca de la temporada para comandar el triunfo de Mellizos de Minnesota dos carreras por cero sobre Piratas de Pittsburgh.

El criollo bateó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo en el cierre del tercer capítulo frente a J.T Brubaker , con el cual trajo la primera carrera del encuentro. Al final terminó el encuentro de 3-1 con anotada y remolcada; mientras que Luis Arraez ligó de 4-1.

La Tortuga likes the high ones. 🐢 #MNTwins pic.twitter.com/RQJiFZE7eT

En Cleveland, Rougned Odor sacudió su segundo bambinazo de la temporada en el triunfo de Yankees de Nueva York 5-3 sobre los Indios de Cleveland.

El segunda base dio un tablazo de dos carreras en la parte alta de la tercera entrada frente a Logan Allen, con el cual empató las acciones a tres carreras. Odor bateó de 4-1con dos remolcadas y una anotada.

Por los Indios, Andrés Giménez falló en cuatro turnos. Del lado de Nueva York, Gleyber Torres no tuvo suerte en igual número de oportunidades.

Finalmente, Willson Contreras conectó su sexto cuadrangular de la campaña en la paliza que le propinaron los Cachorros de Chicago 15-2 a Cerveceros de Milwaukee.

El receptor redondeó el marcador de su equipo con un jonrón de tres carreras en el sexto episodio, ante los envíos de Ángel Perdomo. Contreras bateó de 4-1 con un boleto, tres impulsadas y una anotada. Por Milwaukee, Avisail García falló en su único turno, mientras que Manny Piña se fue de 4-0.

Our 10th extra-base hit of the day, brought to you by @WContreras40. #CubTogether pic.twitter.com/ilOcIKQlXV

— Chicago Cubs (@Cubs) April 23, 2021