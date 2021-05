Este lunes 24 de mayo, un funcionario y tres personas resultaron heridas tras enfrentamiento registrados entre bandas armadas y cuerpos policiales en La Vega, Caracas.

Entre una de las víctimas, está el joven Diego Alejandro Rivas Infante, de 16 años de edad. Al parecer, se encontraba durmiendo en su casa en un edificio de Terrazas de La Vega cuando fue alcanzado por una bala perdida en la cabeza.

Mientras que otras versiones, indican que el adolescente se encontraba haciendo ejercicio adyacente a unos edificios abandonados en Terrazas de La Vega cuando fue alcanzado por una bala perdida.

Más temprano, el periodista Román Camacho aseguró que antisociales estarían enfrentándose por el control del sector. Reportan que caminan por las calles con los fusiles en mano. Estarían buscando a funcionarios de PoliCaracas que estaban por el sector.

Comisiones mixtas se dirigen al lugar, debido a que los delincuentes mantienen acorralados a algunos funcionarios, reportó en Twitter el periodista Delmiro de Barrio.

Al lugar se presentaron, comisiones de la Policía de Caracas y de la Policía Nacional Bolivariana. También, llegó el refuerzo de una comisión de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).

Un funcionario herido tras enfrentamiento en La Vega

Se pudo conocer que el enfrentamiento en La Vega es por el Callejón San Rafael en la parte alta.

Los usuarios temen a la situación, no es la primera vez, que se presentan enfrentamientos entre bandas por el sector y los más perjudicados son los pobladores de las zonas adyacentes. No salgan, no se asomen a las ventanas.

Es de recordar, meses atrás, una personas de la tercera edad fue víctima mortal de un proyectil que impactó al apartamento de un edificio.

Los transeúntes y conductores toman previsiones en estos momentos. Por eso se recomienda a los chóferes tomar vías alternas para evitar complicaciones en las vías de comunicación.

