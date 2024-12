Una cosa son Récords y otros son marcas circunstanciales

Compartir

Por: Jaime Macías

Ante la interrogante de un seguidor del porque se habla ahora con tanta facilidad de nuevos récords en el beisbol, específicamente en las grandes ligas, cuando precisamente imponer estas marcas son cosas difíciles y no propiamente comunes, me permití indagar sobre los últimos “récords” al cual se refería.

Debemos aclarar que cuando se habla de un récord, se trata sobre una marca absoluta para la actividad, no por etapa o fracciones. Por ejemplo el récord de jonrones en una temporada de las Mayores, es el de Barry Bonds con 73, no existen semirecords. Esos récords que se inventan sobre cuantos turnos, juegos u otros detalles son cosas circunstanciales, que no tienen nada de oficial.

Se refería mi amigo en ese momento, a que en una trasmisión de TV, un comentarista se empeñaba en hablar de récord de jonrones de un pelotero en la fecha de su cumpleaños, cosa que como les digo no existe, es solo algo circunstancial, más bien una curiosidad, porque para empezar no todos los jugadores tienen la misma oportunidad de participar en este supuesto récord, porque hay quienes cumplen en fechas cuando no juegan las grandes ligas, como los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, casi la mitad del año.

El otro caso es el del venezolano José Altuve, a quien unos comunicadores anunciaron que entraba en los “libros de récords” al llegar a 800 impulsadas (el récord de las grandes ligas es 2.297), porque era el sexto pelotero con esa cifra con una estatura menor a 1,70 metros (casi lo llaman enano). Una total falta de respeto para alguien que tiene sus estadísticas a la par o mejor que cualquier jugador, o como decimos en criollo: “Altuve no come tamaño”.

Que seguirá después para estos “comunicadores cazarecords ridículos”. Los jonroneros según la talla de zapato, de camisa o los hiteadores según sean solteros, casados, divorciados o viudos. Por cierto esto también aplica para la Liga Profeional Venezolana, donde esta temporada a cada rato están anunciando estos tipos de ”récords”. Ahí se los dejo!

Seguimos en contacto por @pjaimacias

