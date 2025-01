Compartir

No digas que has conocido todas las playas de Venezuela, si no has conocido a Cabo Codera en el estado Miranda. Este es uno de los paraísos que tiene este estado en el litoral central, una de las maravillas playeras de Venezuela.

Te recomendamos que puedas llega hasta ella en peñero, para que puedas llegar a la zona de la playa. Ya que la misma es una montaña que llega hasta la orilla y está rodeadas de formaciones rocosas.

Es por ello que es bueno llegar en un peñero para que llegue directamente a la playa. La playa es pequeña de aguas cristalinas, con muchas rocas a los lados, puedes llevar tu hidratación y comida.

Para poder disfrutar de este paraíso el cual parece lejano en el estado Miranda. Desde hace tiempo se busca sacar el jugo a esta playa y convertirla en una de las favoritas de los turistas en temporada alta.

Cabo Codera en el estado Miranda

Está ubicada en el municipio Brión de Higuerote y es una de las favoritas en temporadas como Carnaval o Semana Santa. El circuito de playas del estado Miranda son unas de las más atractivas pero poco conocidas.

En los años setenta, ochenta y noventa se buscó siempre explotar esta parte de la zona costera nacional. Es por ello que te la recomendamos, si te gusta la aventura en el país no dudes en conocerla.

Nuestar recomendación: No dejes botellas, basura, desperdicios de ningún tipo en estas playas. Siempre lleva tu bolsa con desechos ya que estas playas son muy delicadas y no merecen estar sucias, las playas venezolanas se conocen por su belleza y pulcritud.

