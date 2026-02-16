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Una mujer fue imputada por el Ministerio Público por la presunta desaparición de gatos en Caracas. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab ayer domingo 15 de febrero de 2026.

Informó el Fiscal Saab que fue imputada Margarita Rodríguez por los delitos de Maltrato Animal (Abandono) y Apología del delito. Por la presunta desaparición de felinos entregados bajo la modalidad de adopción responsable.

Presunta desaparición de gatos en Caracas

La Fiscalía 86 Nacional solicitó ante el Tribunal de Control Medidas Precautelativas con el objetivo de prohibir a dicha imputada la tenencia de cualquier animal. Mientras culmine el proceso de investigación.

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De igual manera, se informa que fueron ubicados y rescatados 4 felinos, actualmente en resguardo. El Ministerio Público a través de nuestra gestión no tolerará agresiones que atenten contra el bienestar animal.

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