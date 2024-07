Compartir

La Unidad Educativa Kavac despidió el año escolar 2023-2024 con una emocionante presentación de cierre de proyecto titulada “UNLEASHING CREATIVITY”, donde los estudiantes de todos los niveles demostraron su talento y creatividad a través de diversas expresiones artísticas y académicas. El evento se llevó a cabo el pasado 10 de julio en las instalaciones del colegio, contando con la presencia de la comunidad educativa, familiares y amigos.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de dramatizaciones, coreografías y demostraciones del idioma inglés; entre las temáticas estuvieron: Symphony of Emotions, Chasing our Dreams, Language of Kindness, A Trip Around the planet, y muchas más. Cada rincón del colegio se convirtió en un escenario donde los estudiantes dieron rienda suelta a su imaginación y compartieron con orgullo sus logros del año escolar.

Fomentando el Desarrollo Integral a Través de la Creatividad

La directora de la Unidad Educativa Kavac, Samantha Schram, expresó su profunda satisfacción por el éxito del evento y enfatizó en la importancia de fomentar el ingenio en los niños y jóvenes. “En Kavac, consideramos la creatividad como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, afirmó Schram. “Es a través de la imaginación que pueden explorar su potencial, abordar problemas de manera innovadora y expresarse de forma auténtica”.

Schram también destacó el papel crucial de la constancia y el trabajo duro en el desarrollo del talento. “La inventiva no es solo un don innato, sino también una habilidad que se cultiva con esfuerzo y dedicación”, señaló. “Animamos a nuestros estudiantes a que continúen explorando su imaginación y trabajando cada día para perfeccionar sus talentos”.

La presentación de cierre de proyecto “UNLEASHING CREATIVITY” representó una verdadera celebración del aprendizaje y el talento de los estudiantes de la Unidad Educativa Kavac. El evento sirvió como un recordatorio inspirador del potencial ilimitado que reside en cada uno de ellos, impulsándolos a perseguir sus sueños y alcanzar grandes cosas en el futuro.

