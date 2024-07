Urbaneja: Están pagando $150 a drogadictos para generar violencia

Compartir

La analista política, Indira Urbaneja denunció que los hechos violentos ocurridos la tarde de lunes 29 de julio, fueron ocasionados por drogadictos pagados por la extrema derecha para que incitar al odio y a la violencia.

A través de su cuenta en X, Urbaneja señaló que, a varios grupos se les estaba pagado 150 dólares para que salieran a causar caos y daños en las calles.

“150$ están pagando a drogadictos para trabajar como incitadores de la violencia. En Venezuela no ha salido ni hay ningún pueblo en la calle. Los únicos sectores donde se han visto contadas personas (no malandros) es en Chacao y Santa FE, pero eso ya es tradición de ellos. No hay ningún desborde de pueblo”, indicó Urbaneja.

150$ están pagando a drogadictos para trabajar como incitadores de la violencia. En Venezuela no ha salido ni hay ningún pueblo en la calle. Los únicos sectores donde se han visto contadas personas (no malandros) es en Chacao y Santa FE, pero eso ya es… — Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) July 30, 2024

Maduro denuncia hechos violentos

El presidente Nicolás Maduro, también denunció y rechazó todos los actos ocurridos la tarde del lunes en algunas ciudades del país.

“Casi el 90% de los capturados tienen dos características: están en estado avanzado de drogadicción y están armados”, dijo el mandatario sobre los grupos violentos.

