El Banco Bicentenario cambia el dominio web, este jueves 29 de abril, pero usuarios se quejan porque no abre la plataforma digital y no pueden acceder.

Los clientes podrán conectarse a través de www.bicentenariobu.com.ve un nuevo dominio web; con el cual el equipo multidisciplinario respalda sus operaciones y transacciones.

Pero, la realidad es otra, una usuaria de la red social Twitter alegó que “tiene dos días con la página caída, sin poder abrir y cuando llamas te dicen que no, que ellos no tienen ningún problema y que está funcionando perfectamente”.

Así mismo, el cliente José Alberto escribió en Twitter que “Camarada @SimonZerpaD, presidente del Banco Bicentenario aún sigue el inconveniente para ingresar vía web; tenemos claro que está haciendo algunos cambio para facilitar y satisfacer las operaciones pero ya ha pasado como mucho tiempo solucionando por favor hay necesidades de uso”.

Mientras que Abdiel José recomienda que “Jamás dejen plata después del mediodía en el banco bicentenario, te descuentan hasta por respirar en esa broma @BcoBicentenario”.

De igual manera, Ismael Ramírez alegó que “Buenos días, mi gente quien sabe algo de la plataforma de Banco Bicentenario más de 36 horas sin poder entrar al banking”.

Muchos usuarios reclaman el hecho que no han podido ingresar a la plataforma a pesar de que el Banco Bicentenario cambia dominio web pero no abre a usuarios.

Muy buenos días la pagina del banco bicentenario está caída? He intentado entrar de varias pc y de varios teléfonos y me sale caída.

ALGUIEN me puede INFORMAR, qué pasa con la página del BANCO BICENTENARIO, que tiene DOS DÍAS que NO me abre!!??? CÓMO hago para TRANSFERIR, RECARGAR, VER mi INGRESO, REALIZAR PAGOS, ETC. ETC::!???

— lizbeth milagro vicu (@lizvicu) April 29, 2021