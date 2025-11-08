La capital carabobeña se iluminó la noche de este sábado 8 de noviembre para la cuarta edición de la CLX Night Run 2025, consolidándose como el evento runner más esperado del año por todos los venezolanos..
La CLX Night Run 2025 superó todas las expectativas, alcanzando un sold out total en sus inscripciones y demostrando el entusiasmo de la ciudad por el deporte, la tecnología y el entretenimiento de alta calidad.
Los corredores iniciaron la carrera a las 7:00 de la noche, desde Wynwood Park, atravesando puntos emblemáticos de la ciudad, como el Polideportivo Misael Delgado, la Redoma de Guaparo, MultiMax Av. Bolivar y el Círculo Militar, antes de regresar al punto de partida.
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Ganadores de la CLX Night Run 2025
Tras (22:06) minutos, Whinton Palma conquistó el primer lugar de la carrera, seguido de José Daniel González con (22:17) para el segundo lugar, y Diego Caldeira, quien alcanzó la tercera posición en al minuto (22:25).
Todos los participantes tuvieron el privilegio de sumarse a los sorteos y llevarse a casa, hornos microondas, televisores, licuadoras y airfryers. Sin duda, una noche de brillo, música y muchos premios.
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Caramelos de Cianuro en la CLX Night Run 2025
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