Las alarmas se han encendido, este viernes 18 de noviembre, por el posible cierre de Twitter tras el éxodo masivo de trabajadores en la red social. Pues, están muy descontentos por las últimas medidas del nuevo dueño, Elon Musk.

El multimillonario Elon Musk les hizo un ultimátum para que se comprometieran a trabajar de manera “extremadamente dura”. Y les pidió que antes de la 17:00 (hora local) de este jueves tomaran una decisión.

No me lo puedo creer "COMO QUE VAN A CERRAR TWITTER" es la única red social en la que comento o público algo y siempre hay una person de buen corazón que te da un corazoncito, en las otras redes nadie me toma en consideración. #TwitterOFF #TwitterDown pic.twitter.com/KuQWqgXXlI

