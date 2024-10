Compartir

«Pensar en la ciudad desde el Derecho para concretar en la realidad la gobernanza» fue el nombre de la conferencia ofrecida por el político y profesor de la Universidad de Carabobo, Luis Vargas Pizzolante, durante la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de la UC inaugurada en la Galería Universitaria Braulio Salazar, en la plaza Fabián de Jesús Díaz, en Prebo.

La actividad fue presentada por el decano de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas de la prestigiosa alma mater, el profesor David Rutman, quien agradeció la entrega y vocación de Vargas Pizzolante en las aulas de clase universitaria durante los últimos dos años.

Vargas consideró de gran importancia horizontalizar los espacios de poder, para que la gestión pública logre dar respuesta oportuna a la sociedad.

“Cuando tu tienes un problema vas a tus seres cercanos, luego a la institucion politica más cercana. Debemos lograr que esa horizontalidad sea de verdad y no sea letra muerta”, enfatizó.

Vargas Pizzolante destacó la importancia de que se gobierne para todos. “Es importante que lo urgente no nos quite tiempo para lo importante, es vital espacios como estos, donde las ideas se debaten, y podemos desde el reconocimiento mutuo, acercar la realidad gobierno a la gente, para lograr un consenso entre los actores gubernamentales y no gubernamentales”.

En este sentido, Vargas recalcó que debe prevalecer una descentralización aun más profunda que permita dar respuesta a los municipios de acuerdo a las realidades que cada uno posee.

