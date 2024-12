La advertencia que hizo Venevisión sobre casting para «Somos Tú y yo»

Compartir

El canal Venevisión desmintió que esté realizando casting para el proyecto “Camino a Somos Tú y yo”.

“¡Atención! Hasta el momento, Venevisión no ha convocado a casting, no hemos dado teléfonos de contacto, no estamos contactando talentos”, acotó el canal de la colina en Instagram.

En ese sentido, pidieron a los fanáticos estar atentos a los canales oficiales de redes sociales del canal.

